Украина обвинила МАГАТЭ в нарушении суверенитета

Министерство иностранных дел Украины выразило протест на фоне ротации миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожской АЭС через территорию России. Об этом сообщает издание «Страна» со ссылкой на заявление ведомства.

«Украина направила ноту протеста руководству МАГАТЭ, в которой осуждает нарушение суверенитета и территориальной целостности нашего государства», — говорится в заявлении.

1 марта на ЗАЭС с третьей попытки удалось провести ротацию миссии МАГАТЭ. Она должна была состояться еще месяц назад, но дважды ее пришлось откладывать из-за «провокаций ВСУ». В итоге благодаря «напряженным консультациям» в Москве, содействию военных Минобороны РФ и Росгвардии удалось обеспечить безопасность для замены экспертов. Впервые маршрут ротации проходил по российской территории.

Главред портала по атомной энергетике AtomInfo.ru Александр Уваров высказал мнение, что Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) по сути признало суверенитет России над ЗАЭС, когда организовало ротацию своей миссии через территорию РФ.

Ранее в Энергодаре взорвали машину главы охраны ЗАЭС, которого на Украине называли «военным преступником».