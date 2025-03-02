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Эксперт заявил, что МАГАТЭ де-факто признало суверенитет России над ЗАЭС

Главред AtomInfo Уваров считает, что МАГАТЭ признало суверенитет России над ЗАЭС
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Alexander Ermochenko/Reuters

Главред портала по атомной энергетике AtomInfo.ru Александр Уваров в комментарии РИА Новости высказал мнение, что Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) по сути признало суверенитет России над ЗАЭС (Запорожской атомной электростанции), когда организовало ротацию своей миссии по территории РФ.

Уваров считает, что таким образом МАГАТЭ подтвердило неспособность украинской стороны организовать безопасное перемещение специалистов агентства по своей территории.

«МАГАТЭ, дав «добро» на отправку своих экспертов новым маршрутом только по российской территории, тем самым по сути признало суверенитет России над Запорожской АЭС», — сказал эксперт.

Он напомнил, что агентство входит в систему ООН, поэтому можно говорить о фактическом подтверждении на высшем международном дипломатическом уровне.

1 марта на ЗАЭС с третьей попытки удалось провести ротацию миссии МАГАТЭ. Она должна была состояться еще месяц назад, но дважды ее пришлось откладывать из-за «провокаций ВСУ». В итоге благодаря «напряженным консультациям» в Москве, содействию военных Минобороны РФ и Росгвардии удалось обеспечить безопасность для замены экспертов. Впервые маршрут ротации проходил по российской территории.

Ранее в Энергодаре взорвали машину главы охраны ЗАЭС, которого на Украине называли «военным преступником».

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