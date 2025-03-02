Путин обратился к избранному президенту Абхазии

Путин поздравил Бадру Гунбу с победой на президентских выборах в Абхазии

Президент России Владимир Путин поздравил Бадру Гунбу по случаю его избрания президентом Абхазии. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

По словам российского лидера, победа на выборах, которые прошли в условиях свободного народного волеизъявления, подтвердила поддержку абхазскими гражданами линии Гунбы на обеспечение внутриполитической стабильности и поступательного социально-экономического развития республики.

Он также заявил, что рассчитывает, что дружественные, союзнические российско-абхазские отношения будут и далее укрепляться на благо братских народов двух государств.

Путин пожелал избранному президенту Абхазии успехов, крепкого здоровья и благополучия.

1 марта в Абхазии прошел второй тур президентских выборов. После завершения голосования Гунба объявил о своей победе, не дожидаясь предварительных итогов. На следующий день стало известно, что Гунба, по предварительным данным ЦИК, набрал 54,73% голосов, а его соперник Адгур Ардзинба — 41,5%.

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Ранее в Абхазии поручили усилить контроль на границе с Россией.