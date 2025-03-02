Президент Ирана сообщил о несогласии Хаменеи на переговоры с США по ядерной сделке

Пезешкиан: верховный лидер Ирана сказал, что мы не будем разговаривать с США

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что был готов возобновить диалог с США по иранской ядерной сделке, но руководитель Исламской республики аятолла Али Хаменеи выступил против. Об этом сообщает агентство IRNA.

«Я считал, что было бы лучше вступить в диалог, но верховный лидер сказал, что мы не будем вести переговоры с США», — сказал Пезешкиан.

Президент Ирана отметил, что политика страны должна соответствовать позиции верховного лидера.

4 февраля государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что Соединенным Штатам нужно усиливать давление на Иран. Он отметил, что это необходимо до тех пор, пока в Исламской Республике не прекратят действия, направленные, в конечном счете, на создание собственного ядерного оружия.

21 февраля помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц заявил, что Вашингтон не позволит иранским властям создать ядерное оружие. Он напомнил, что недавно глава Белого дома подписал указ о максимальном давлении на Иран.

Ранее Песков заявил, что Россия готова помочь решить проблемы Тегерана по ядерной программе.