Турецкие курды поставили условия соблюдения соглашения о прекращении огня

Турецкие курды назвали ненападение ВС Турции на их формирования условием соблюдения соглашения о прекращении огня. Об этом заявили в пресс-службе РПК (Рабочей партии Курдистана), передает ТАСС.

«Ни одно из наших подразделений не предпримет вооруженных действий, если на него не нападут», — подчеркнули в партии.

Также в РПК подчеркнули, что разоружение курдских военных формирований возможно только под практическим руководством основателя партии Абдуллы Оджалана, который с 1999 года отбывает наказание в турецкой тюрьме на острове Имралы.

«Мы также готовы созвать партийный съезд по желанию лидера. Однако для этого необходимо создать соответствующие условия безопасности, а лидер Апо [партийная кличка Оджалана] должен лично руководить и проводить съезд для успеха его работы», — заявили представители РПК.

1 марта Рабочая партия Курдистана (РПК) заявила, что принимает во внимание призыв своего лидера Абдуллаха Оджалана и согласна пойти на прекращение огня.

27 февраля отбывающий пожизненное заключение лидер и основатель РПК Абдуллах Оджалан призвал членов организации сложить оружие и прекратить вооруженное противостояние с Турцией. Он отметил, что современная партия, которая не прекратила свое существование насильственно, может сделать это добровольно.

В январе сообщалось, что сирийская правительственная армия совместно с ВС Турции может провести крупномасштабную военную операцию против членов Рабочей партии Курдистана. Такие действия будут сделаны в случае, если курды не сложат оружие и продолжат настаивать на другой администрации в Сирии. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее курды на северо-востоке Сирии призвали свои силы к максимальной боеготовности.