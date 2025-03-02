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В Совфеде прокомментировали реакцию посла Украины на скандал в Белом доме

Сенатор Пушков: посол Украины была в ужасе от дипломатической катастрофы в США

Украинский посол в Соединенных Штатах Оксана Маркарова была в шоке от поведения президента Украины Владимира Зеленского в Белом доме, считает российский сенатор Алексей Пушков. Свое мнение он высказал в Telegram-канале, приложив к посту несколько фотографий из западных СМИ.

«Посол Украины в США Оксана Маркарова... закрыла лицо рукой — в ужасе от той дипломатической катастрофы для Киева, которая разворачивалась на ее глазах в Белом доме», — написал член Совета Федерации, комментируя снимки из Белого дома.

Судя по видео, которое было опубликовано изданием «Страна.ua», Маркарова сначала схватилась за переносицу, опустила голову и закрыла глаза, а потом отрицательно покачала головой.

28 февраля в Белом доме произошел скандал. Зеленского упрекнули в неуважении и отсутствии благодарности, а также раскритиковали за отказ от прекращения огня. В результате украинскую делегацию попросили покинуть Белый дом, а сделка по редкоземельным металлам была отменена.

Ранее в сенате США заявили, что встреча с Зеленским войдет в историю как наихудшая для Белого дома.

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