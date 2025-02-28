Посол Украины во время спора Зеленского и Трампа терла переносицу и качала головой

Посол Маркарова схватилась за голову во время перепалки Зеленского и Трампа

Посол Украины в США Оксана Маркарова схватилась за голову, когда слушала перепалку украинского и американского президентов Владимира Зеленского и Дональда Трампа. Об этом написала журналистка Кейтлин Коллинз в Х (бывший Twitter).

«То, что началось с вопросов о гарантиях безопасности при остановке огня с Украиной, превратилось в гневную перепалку между Трампом, [вице-президентом Джей Ди] Вэнсом и Зеленским. Трамп был разъярен (...). Украинский посол в этот момент схватилась за голову», — рассказала она.

Судя по видео, которое было опубликовано изданием «Страна.ua» в его телеграм-канале, посол сначала схватилась за переносицу, опустила голову и закрыла глаза, а потом отрицательно покачала головой.

До этого президент РФ Владимир Путин высказался об обещании Трампа быстро решить украинский кризис. По его словам, американский лидер изменил свою позицию, когда ознакомился с ситуацией. Российский лидер назвал это «абсолютно естественным».

Ранее Трамп напомнил Зеленскому о помощи США, без которой конфликт мог кончиться за две недели.