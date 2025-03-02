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Лавров назвал причины срыва диалога между Россией и Западом в 2022 году

Лавров: большую роль в срыве диалога с РФ в 2022 году сыграла гордыня Запада
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Сергей Гунеев/РИА Новости

Значительную роль в срыве диалога с Россией в 2022 году сыграла западная гордыня. Об этом в интервью телеканалу «Звезда» заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

«Я надеялся, что все-таки разум и здравый смысл восторжествуют. Но восторжествовала гордыня. Не только замыслы материально втянуть Украину в НАТО, создать базы в Крыму, на Азовском море – все эти планы были», — заявил он.

По словам Лаврова, это печально и не отвечает идеям здравого смысла. Он подчеркнул, что российский президент Владимир Путин в 2007 году в Мюнхене говорил, что нельзя воспринимать Россию наивно, будто она ничего не понимает и не видит.

Лавров подчеркнул, что российская сторона до последнего давала шанс не доводить ситуацию до горячего конфликта. В 2021 году со стороны РФ поступило предложение о подписании договора о европейской безопасности, однако данную инициативу проигнорировали.

В ходе этого же интервью Лавров заявил, что новая американская администрация открыто говорит о желании урегулировать украинский кризис, но политики в Европе требуют «продолжения банкета». По его словам, на смену бывшему президенту США Джо Байдену и его команде пришли люди, которые готовы руководствоваться здравым смыслом при принятии решений.

Ранее Путин заявил, что Европа сама виновата в обострении отношений с американскими властями.

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