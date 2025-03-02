В Британии анонсировали разработку собственного плана по Украине

Великобритания и Франция планируют представить США собственный план по урегулированию украинского кризиса. Об этом в ходе интервью для телеканала «Би-би-си» сообщил премьер-министр Соединенного королевства Кир Стармер.

Он рассказал, что у него была возможность обсудить эту инициативу с американским лидером Дональдом Трампом и президентом Франции Эммануэлем Макроном. Кроме того, глава британского правительства провел встречу с украинским президентом Владимиром Зеленским.

По словам Стармера, в ходе бесед он и его зарубежные коллеги пришли к соглашению, что Лондон и Париж разработают свой план по завершению конфликта и обсудят его с Вашингтоном. При этом не исключено, что к работе подключатся еще одна или две страны.

«Я думаю, мы сделали шаг в правильном направлении», — подчеркнул премьер-министр.

В конце февраля президент России Владимир Путин заявил, что Зеленский уклоняется от начала мирных переговоров, поскольку не хочет лишиться своего поста. Как он сказал, в случае возобновления диалога от Киева может потребоваться отменить военное положение, что неминуемо приведет к необходимости провести отложенные выборы главы государства.

Ранее Путин высказался о сохранении государственности Украины.