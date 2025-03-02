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Экс-посол США предрек революции на Ближнем Востоке из-за действий Вашингтона

Дипломат Фриман: реализация планов США ведет к революциям на Ближнем Востоке
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Hatem Khaled/Reuters

Реализация планов текущей администрации США может привести к революциям на Ближнем Востоке. Об этом «Ленте.ру» заявил экс-посол Соединенных Штатов в Саудовской Аравии, приглашенный научный сотрудник Института международной и публичной политики Уотсона Чез Фриман.

«Иордания потеряет свою монархию, если произойдет насильственная депортация палестинцев в эту страну», — высказался дипломат.

По его словам, бунты могут начаться и в Египте, если туда переселят жителей сектора Газа.

До этого министр иностранных дел РФ Сергей Лавров говорил, что расселение палестинцев из сектора Газа по странам Ближнего Востока вместо реализации двухгосударственного решения только заложит бомбу замедленного действия в процесс урегулирования конфликта между Израилем и Палестиной. Он подчеркнул, что вопрос о создании государства Палестина является ключевым.

Ранее Лавров прокомментировал присутствие Израиля на юге Ливана.

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