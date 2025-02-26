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Лавров прокомментировал присутствие Израиля на юге Ливана

Лавров: присутствие Израиля на юге Ливана требует конструктивных решений
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Сергей Гунеев/РИА Новости

Присутствие представителей Израиля на юге Ливана и Сирии требует конструктивных решений без ущерба для безопасности сторон. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам визита в Катар.

«Израильские представители, так же как они решили задержаться на юге Ливана, сейчас Вооруженные силы Израиля вошли и на юг Сирийской арабской республики (САР). Все это создает новую ситуацию, требует не просто осмысления, а выработки каких-то конструктивных шагов», — заявил глава российского МИД.

Лавров подчеркнул, что все эти новые шаги должны учитывать как интересы безопасности, так и интересы развития всех стран региона, включая Израиль.

Министр иностранных дел РФ указал, что Россия весьма обеспокоена действиями израильской армии, которая делает дополнительные шаги, не предусмотренные соглашениями с палестинской группировкой ХАМАС и с Ливаном. Лавров подчеркнул, что эти шаги создают факты, противоречащие договоренностям и резолюциям СБ ООН.

Также глава российского МИД в ходе пресс-конференции заявил, что расселение палестинцев из сектора Газа по странам Ближнего Востока вместо реализации двугосударственного решения «только заложит бомбу замедленного действия» в процесс урегулирования конфликта между Израилем и Палестиной.

До этого США сообщили, что считают возможным расселение жителей сектора Газа, утративших крышу над головой, в соседние страны, в частности в Египет и Иорданию.

Также стало известно, что Армия обороны Израиля почти полностью покинула южный Ливан, сохранив присутствие лишь на пяти стратегических точках.

Ранее в США заявили о подготовке ХАМАС к возобновлению боевых действий с Израилем.

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