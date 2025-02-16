Немецкая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) хочет установления «очень хороших отношений» с Россией. Об этом в интервью газете Bild заявила сопредседатель партии и кандидат в канцлеры ФРГ Алиса Вайдель.

«Мы хотим иметь очень хорошие отношения с нашими европейскими соседями. Но мы также хотим иметь очень хорошие отношения с крупными державами. В том числе и Россией», — заявила она.

По словам политика, два года назад немецкая сторона получала дешевый природный газ из России через «Северный поток». Вайдель добавила, что ее партия хочет «положить конец политике санкций», потому что это наносит ущерб стране. Она подчеркнула, что в Германии самые высокие цены на энергоносители в мире и в данном вопросе страна больше не может конкурировать.

До этого политолог-американист Малек Дудаков заявил, что санкции против России также невыгодны для США. По его словам, в перечень самых невыгодных мер входят ограничения на поставки стратегического сырья и удобрений. Он добавил, что для российской стороны важно снятие других ограничений, среди которых запрет на использование воздушного пространства, санкции в банковской и энергетической сферах.

Ранее в Госдуме ответили на слова Вэнса о военных рычагах давления на РФ.