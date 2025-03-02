Госдеп США распорядился ускорить доставку оборонной помощи Израилю

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон ускорит доставку оборонной помощи Израилю на $4 млрд. Об этом сообщает РИА Новости.

Рубио объявил о подписании декларации об использовании особых полномочий для ускорения доставки оборонной помощи Израилю.

Он отметил, что таким образом отменяет частичное эмбарго, введенное предыдущей администрацией США под руководством экс-президента Джо Байдена, и назвал установленные тогда условия и ограничения на передачу военной помощи Израилю «необоснованными и политизированными».

В ночь на 2 марта в канцелярии израильского премьер-министра сообщили, что спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф предложил Израилю и палестинскому движению ХАМАС план временного прекращения огня в Газе, так как убедился, что сейчас нет возможности сблизить позиции сторон для окончания войны и что необходимо дополнительное время для их переговоров.

Ранее Израиль выразил готовность продлить прекращение огня в Газе.