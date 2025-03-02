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Израиль готов продлить прекращение огня в Газе

Израиль согласился приостановить огонь в Газе во время Рамадана и Песаха
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Vrezh Gyozalyan/Shutterstock/FOTODOM

Израиль согласен продлить действие режима прекращения огня в Газе на время Рамадана (священного для мусульман месяца поста; в этом году начался с заходом солнца 28 февраля) и Песаха (еврейской Пасхи; в этом году будет отмечаться с вечера 12 апреля до ночи на 20 апреля) в обмен на освобождение заложников, но палестинское движение ХАМАС пока против. Об этом сообщает Ynet.

Согласно публикации, Израиль согласился на соответствующее предложение посланника президента США Стива Уиткоффа. В канцелярии премьера Биньямина Нетаньяху пояснили, что американский чиновник выступил с такой инициативой, потому что убедился, что сейчас нет возможности сблизить позиции сторон для прекращения войны и что необходимо дополнительное время для переговоров о постоянном прекращении огня. Несмотря на принятие предложения Уиткоффа, ЦАХАЛ готовится к возобновлению боевых действий и новый операциям в Газе.

«Мы ближе к возобновлению боевых действий, чем к прекращению огня», — сказал израильский источник.

19 января этого года в секторе Газа вступил в силу режим прекращения огня. Перемирие должно было длиться в течение 42 дней. За это время в Израиль должны были вернуться 33 заложника, при этом еврейское государство обязалось отпустить на свободу около 1 тыс. палестинских заключенных. В субботу, 2 марта, первая фаза перемирия завершилась, а договориться о второй у Израиля и ХАМАС пока не получилось.

Ранее освобожденные в Газе заложницы получили от ХАМАС «памятные подарки».

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