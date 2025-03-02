В Кремле высказались о контактах между Россией и Францией

Песков: Макрон не предпринял никаких шагов для контактов с Путиным

Президент Франции Эммануэль Макрон говорил, что готов провести переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным, однако не предпринял для этого никаких шагов. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью для телеканала «Россия-1», передает журналист ВГТРК Павел Зарубин в своем Telegram-канале.

«Он (Макрон. — прим.ред.) и до этого говорил, что он готов общаться с Путиным. Вместе с тем никаких реальных шагов в этом направлении не делалось», — заявил он.

По словам Пескова, французская сторона в последнее время выступала в пользу продолжения военных действий на Украине «любыми средствами».

До этого французское издание Le Journal du Dimanche (JDD) писало, что Макрон не исключает возможность восстановления диалога с Путиным. По его словам, контакты могут состояться, «когда ситуация стабилизируется». При этом, что именно президент подразумевает под стабилизацией, не уточнялось.

18 февраля президент Франции заявил, что будет говорить с российским лидером, если такой разговор будет полезен для переговоров об урегулировании ситуации на Украине. Макрон подчеркнул, что соглашение о прекращении огня «никоим образом не решит конфликт».

Ранее СМИ сообщили о крупной неудаче Макрона в переговорах в США.