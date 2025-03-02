Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Кремле высказались о контактах между Россией и Францией

Песков: Макрон не предпринял никаких шагов для контактов с Путиным
close
Сергей Гунеев/РИА Новости

Президент Франции Эммануэль Макрон говорил, что готов провести переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным, однако не предпринял для этого никаких шагов. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью для телеканала «Россия-1», передает журналист ВГТРК Павел Зарубин в своем Telegram-канале.

«Он (Макрон. — прим.ред.) и до этого говорил, что он готов общаться с Путиным. Вместе с тем никаких реальных шагов в этом направлении не делалось», — заявил он.

По словам Пескова, французская сторона в последнее время выступала в пользу продолжения военных действий на Украине «любыми средствами».

До этого французское издание Le Journal du Dimanche (JDD) писало, что Макрон не исключает возможность восстановления диалога с Путиным. По его словам, контакты могут состояться, «когда ситуация стабилизируется». При этом, что именно президент подразумевает под стабилизацией, не уточнялось.

18 февраля президент Франции заявил, что будет говорить с российским лидером, если такой разговор будет полезен для переговоров об урегулировании ситуации на Украине. Макрон подчеркнул, что соглашение о прекращении огня «никоим образом не решит конфликт».

Ранее СМИ сообщили о крупной неудаче Макрона в переговорах в США.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами