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Макрон не исключает возможности возобновления диалога с Путиным

Макрон: диалог с Путиным сможет состояться в подходящий момент
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Christian Hartmann/Reuters

Президент Франции Эмманюэль Макрон не исключает возможность восстановления диалога с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом пишет французское издание Le Journal du Dimanche (JDD).

«Ничто не исключено, я всегда об этом говорил. Диалог с президентом Путиным сможет состояться в подходящий момент», — заявил Макрон.

Французский лидер добавил, что контакты могут состояться, «когда ситуация стабилизируется». При этом, что именно президент подразумевает под стабилизацией, не уточнялось.

18 февраля Макрон заявил, что будет говорить с Путиным, если такой разговор будет полезен для переговоров об урегулировании ситуации на Украине. Президент Франции подчеркнул, что соглашение о прекращении огня «никоим образом не решит конфликт».

В ответ на это пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Франция не выходила на связь с Россией по поводу желания Макрона провести переговоры с Путиным.

Ранее СМИ сообщили о крупной неудаче Макрона в переговорах в США.

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