Аналитик Дэвис: Зеленский думает, что может диктовать условия, но ошибается

Украинский лидер Владимир Зеленский думает, что может диктовать миру свои условия, а также просить от Вашингтона гарантии безопасности, однако уже поздно. Об этом на своем YouTube-канале заявил полковник армии США в отставке Дэниел Дэвис.

«Они хотят гарантии безопасности, они хотят диктовать России свои условия. Они все еще думают, что у них есть выбор», — подчеркнул он.

По словам аналитика, Зеленский не готов к заключению мирного соглашения по Украине.

Ситуация для Украины может стать еще хуже, если украинский лидер не признает жестокую правду.

Переговоры американского и украинского президентов в Вашингтоне 28 февраля закончились ссорой: лидер США упрекнул коллегу в неуважении и отсутствии благодарности и раскритиковал его за отказ от прекращения огня, заявив, что без Вашингтона у Киева «нет сильных карт». После ссоры Зеленского попросили покинуть Белый дом, отменив пресс-конференцию и подписание сделки по редкоземельным металлам.

Ранее американский эксперт заявил, что украинский конфликт подходит к концу.