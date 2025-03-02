Европейцев призовут принять «суровую реальность» и увеличить расходы на оборону

Премьер Великобритании Кир Стармер намерен призвать европейских лидеров принять «суровую реальность» и увеличить расходы государств на оборону. Об этом пишет агентство Bloomberg.

«Кир Стармер заявит европейским лидерам, что им необходимо взглянуть в лицо «суровой реальности» и увеличить расходы на оборону», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что британский премьер передаст это сообщение представителям других американских союзников в воскресенье 2 марта во время саммита по европейской безопасности в Лондоне.

1 марта Киев и Лондон заключили соглашение о займе на $3,2 млрд.

До начала переговоров за закрытыми дверями британский премьер Кир Стармер лично встретил президента Зеленского в Лондоне и пообещал поддерживать Киев столько, сколько потребуется. На видеозаписи видно, что Стармер не просто ждет высокого гостя на пороге своей резиденции на Даунинг-стрит, 10, а идет к нему навстречу и обнимает. Премьер-министр подчеркнул, что Соединенное Королевство стремится достичь «прочного мира для Украины, основанного на суверенитете и безопасности».

Ранее Зеленский встретится с королем Великобритании.