Президент США Дональд Трамп подписал указ о признании английского языка государственным в стране. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

Согласно указу, его целью является укрепление единства и общей культуры среди граждан страны. Согласно данным Бюро переписи населения США, более 78% американцев говорят дома только на английском, однако миллионы используют испанский, китайский, тагальский и другие языки. Испанский является родным для более чем 10% населения. Ранее в США не было официально установленного государственного языка.

28 февраля газета Wall Street Journal сообщала о планах Трампа подписать указ, который придаст английскому языку статус официального на федеральном уровне. Уточнялось, что документ аннулирует распоряжение экс-президента США Билла Клинтона, которое обязывает государственные ведомства оказывать языковую поддержку гражданам, не владеющим английским. В Белом доме уточнили, что ведомства смогут продолжать предоставлять услуги и документы на других языках, но это больше не будет обязательным.

В середине февраля президент России Владимир Путин наградил медалями Александра Пушкина троих казахстанцев за вклад в развитие культурно-гуманитарного сотрудничества между странами.

Ранее обозреватель «Газеты.Ru» Виталий Рюмшин объяснил, к чему приведет ссора Трампа и Зеленского.