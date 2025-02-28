Трамп планирует признать английский язык официальным языком США

Президент США Дональд Трамп планирует подписать указ, который придаст английскому языку статус официального на федеральном уровне. Об этом сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники в Белом доме.

Документ аннулирует распоряжение экс-президента США Билла Клинтона, которое обязывает государственные ведомства оказывать языковую поддержку гражданам, не владеющим английским. В Белом доме уточнили, что ведомства смогут продолжать предоставлять услуги и документы на других языках, но это больше не будет обязательным.

В резюме указа, с которым ознакомилась газета, отмечается, что его цель — «способствовать единству, повысить эффективность работы правительства и создать путь к гражданскому вовлечению».

В январе администрация Трампа разрешила депортировать нелегальных мигрантов без суда, а также объявила о возобновлении программы «Оставайтесь в Мексике», которая была отменена экс-президентом США Джо Байденом. Она предписывает просителям убежища ждать решения по их делам в Мексике, а не в США.

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