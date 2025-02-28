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Трамп планирует признать английский язык официальным языком США

WSJ: Трамп готовит указ о признании английского языка официальным в США
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Daniel Torok/White House/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп планирует подписать указ, который придаст английскому языку статус официального на федеральном уровне. Об этом сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники в Белом доме.

Документ аннулирует распоряжение экс-президента США Билла Клинтона, которое обязывает государственные ведомства оказывать языковую поддержку гражданам, не владеющим английским. В Белом доме уточнили, что ведомства смогут продолжать предоставлять услуги и документы на других языках, но это больше не будет обязательным.

В резюме указа, с которым ознакомилась газета, отмечается, что его цель — «способствовать единству, повысить эффективность работы правительства и создать путь к гражданскому вовлечению».

В январе администрация Трампа разрешила депортировать нелегальных мигрантов без суда, а также объявила о возобновлении программы «Оставайтесь в Мексике», которая была отменена экс-президентом США Джо Байденом. Она предписывает просителям убежища ждать решения по их делам в Мексике, а не в США.

До этого президент РФ Владимир Путин уличил Европу во вмешательстве в американские выборы.

Ранее политолог оценил вероятность выхода США из ООН.

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