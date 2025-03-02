Журналист Боуз: Каллас не боялась России, когда ей было это выгодно

Ирландский журналист Чей Боуз заявил на своей странице в социальной сети X, что высказывания главы европейской дипломатии Каи Каллас о России не только меняются, но и противоречат друг другу.

«Вечно глупая Каллас сначала заявила, что «Россия не боится НАТО», потом сказала «Мы боимся России», а в конце сделала вывод «Но мы в НАТО, потому что Россия боится НАТО?» — написал журналист.

По мнению Боуза, Каллас делает заявления, руководствуясь личной выгодой. Журналист подчеркнул, что политик не испытывала страха, когда ее муж получал доход от торговли с Россией, а ее отец был частью советской элиты.

1 марта глава дипломатии Евросоюза пообещала, что Брюссель усилит поддержку Украины. Она отмечала, что на этой неделе США проголосовали против своих европейских союзников в ООН и выступив против резолюции, осуждающей начало Россией боевых действий на Украине.

По ее мнению, взаимодействие администрации главы США Дональда Трампа с Москвой «дает президенту РФ Владимиру Путину то, что он хочет — международную легитимность».

Ранее Каллас рассказала, в каком случае Европа не будет соблюдать соглашения по Украине.