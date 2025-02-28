Каллас рассказала, в каком случае Европа не будет соблюдать соглашения по Украине

Каллас: без участия в переговорах ЕС не станет соблюдать соглашения по Украине

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что Европа не будет следовать возможному соглашению о прекращении боевых действий в ходе конфликта на Украине, если ее не включат в переговорный процесс. Ее слова приводит AFP.

По ее словам, «европейцы должны быть на борту» касательно любой сделки по Украине. Континент должен стать частью дискуссии, иначе он «не сможет ничего обеспечить, указала Каллас. В то же время дипломат заметила, что Европа «не сможет заполнить пробел, который оставляет Америка».

«Я чувствую, что нам нужно также увеличить нашу геополитическую силу. Если Америка вращается внутрь, то Европа вращается наружу», – указала она.

До этого Каллас заявила, что НАТО является лучшей гарантией безопасности для Украины. По ее словам, единственная гарантия безопасности, которая работает – это «защитный зонтик НАТО».

Ранее во Франции придумали еще одну гарантию безопасности для Украины.