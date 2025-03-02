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Глава МИД Австрии призвал Европу не «дуться в углу» на Трампа

Врио канцлера Австрии Шалленберг заявил о необходимости диалога ЕС с Трампом
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Darko Bandic/AP

Врио канцлера и глава МИД Австрии Александер Шалленберг в интервью газете Die Presse заявил, что Европа должна договариваться с президентом США Дональдом Трампом.

Политик отметил, что задача американского лидера — завершить конфликт на Украине.

«Трамп — человек деловой и поставил перед собой цели. Европа должна вести с ним диалог о том, каким образом у него могло бы получиться достичь некоторых целей другим путем», — сказал Шалленберг.

По его мнению, было бы неправильным, если бы страны ЕС «нравоучительно уходили дуться в угол». Врио канцлера напомнил, что у Европы есть возможности влиять на украинский вопрос, например, при помощи замороженных российских активов, поэтому она «в любом случае» должна участвовать в переговорах по мирному урегулированию. При этом австрийский политик призвал давать отпор Трампу в том, что противоречит интересам членов ЕС.

В интервью Шалленберг одобрил действия Зеленского, которые отстаивает безопасность Украины и Европы, и назвал единственным «победителем» от случившегося в Вашингтоне президента РФ Владимира Путина.

Переговоры американского и украинского лидеров в Вашингтоне 28 февраля закончились ссорой: президент США упрекнул коллегу в неуважении и отсутствии благодарности и раскритиковал его за отказ от прекращения огня, заявив, что без Вашингтона у Киева «нет сильных карт». После ссоры Зеленского попросили покинуть Белый дом, отменив пресс-конференцию и подписание сделки по редкоземельным металлам.

Ранее Белый дом захотел публичных извинений Зеленского.

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Ссора Трампа и Зеленского
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