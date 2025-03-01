СМИ: Белый дом хочет публичных извинений Зеленского

Белый дом в частном порядке дал понять, что хочет публичных извинений от президента Украины Владимира Зеленского для возобновления отношений Киева и Вашингтона. Об этом сообщает Bloobmerg со ссылкой на неназванного европейского чиновника.

Переговоры американского и украинского президентов в Вашингтоне 28 февраля закончились ссорой: лидер США упрекнул коллегу в неуважении и отсутствии благодарности и раскритиковал его за отказ от прекращения огня, заявив, что без Вашингтона у Киева «нет сильных карт». После ссоры Зеленского попросили покинуть Белый дом, отменив пресс-конференцию и подписание сделки по редкоземельным металлам.

Позднее в интервью Fox News президент Украины рассказал о конфликте с американским коллегой, перспективах соглашения по редкоземельным ископаемым, поддержке США и своем отношении к переговорам с Россией. Он подчеркнул, что Украина стремится к миру, но только на надежных условиях.

Ранее Макрон заявил о возможной поддержке Киева на сотни миллиардов евро.