Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что из всех артистов она бы отменила украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом сообщает ТАСС.

«Есть такой артист, которого я бы отменила, — Зеленский», — сказала дипломат во время вручения музыкальной премии «Виктория».

1 марта Захарова сравнила украинского главу государства с «голым королем» из сказки датского писателя Ханса Кристиана Андерсена.

Похожее заявление до этого сделал член комитета Государственной думы РФ по международным делам Дмитрий Белик. Парламентарий также назвал Зеленского «голым королем» и подчеркнул, что он устроил истерику во время беседы с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме.

Переговоры американского и украинского лидеров в Вашингтоне 28 февраля закончились ссорой: глава США упрекнул коллегу в неуважении и отсутствии благодарности и раскритиковал его за отказ от прекращения огня, заявив, что без Вашингтона у Киева «нет сильных карт». После ссоры Зеленского попросили покинуть Белый дом, отменив пресс-конференцию и подписание сделки по редкоземельным металлам. 1 марта президент Финляндии Александер Стубб заявил, что президент РФ Владимир Путин оказался единственным победителем переговоров Трампа и Зеленского.

Ранее президент РФ заявил, что Трамп начал получать объективную информацию об украинском конфликте.