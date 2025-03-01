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Израиль направил в Москву военного секретаря

Ynet: Нетаньяху направил в РФ военного секретаря для укрепления сотрудничества
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Eduardo Munoz/Reuters

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху направил в Москву военного секретаря, генерал-майора Романа Гофмана, для проведения ряда встреч, посвященных вопросам безопасности и укреплению двустороннего сотрудничества. Об этом сообщает израильский новостной портал Ynet со ссылкой на свои источники.

Поездка Гофмана направлена на координацию действий и обеспечение безопасности Израиля. Помимо этого, израильская сторона намерена обратиться к России с просьбой о посредничестве в оказании давления на движение ХАМАС с целью ускорения освобождения израильских заложников, удерживаемых в секторе Газа, включая Максима Харкина, сына гражданки России.

В начале февраля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что урегулирование конфликта между радикальным палестинским движением ХАМАС и Израилем может состояться только на основе решения о двух государствах.

«Урегулирование может состояться только на двухгосударственной основе. Это тот тезис, который закреплен в соответствии с принципами ООН, который поддерживают большинство стран, имеющих отношение к этой проблеме», — сказал представитель Кремля.

Ранее Россия призвала ХАМАС и Израиль уважать условия сделки.

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