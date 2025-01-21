Россия призывает ХАМАС и Израиль уважать условия сделки

Россия активно передает сигналы Израилю и ХАМАС о необходимости соблюдении перемирия, заключенного между сторонами для обмена заложниками и возвращения жителей в северную часть сектора Газа. Об этом телеканалу «Россия 24» заявил посол РФ в Израиле Анатолий Викторов.

«Уже второй день выполнения соглашения. Пока процесс идет в нужном направлении. Очень сильно надеемся, соответствующие сигналы передаем обеим сторонам, что они будут придерживаться достигнутых ими договоренностей», — заявил Викторов.

До этого представитель движения в Иране Халед аль-Каддуми заявил, что палестинское движение ХАМАС рассчитывает на поддержку российских властей в вопросах, касающихся соблюдения соглашения о прекращении огня в секторе Газа и восстановления анклава.

19 января в секторе Газа вступил в силу режим прекращения огня. Боевые действия были приостановлены в рамках соглашения между Израилем и палестинским движением.

Ранее в ХАМАС рассказали, когда освободят вторую партию заложников в рамках соглашения с Израилем.