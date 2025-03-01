Политолог заявил, что позор Зеленского в США не является победой России

Политолог Гагин: позор Зеленского в Вашингтоне — еще не победа

Перепалка президента Украины Владимира Зеленского и лидера США Дональда Трампа в Белом доме, закончившаяся позором украинского президента, не является победой для России. Об этом заявил РИА Новости военно-политический эксперт Ян Гагин.

Более того, произошедшей инцидент не является поводом для иллюзий о новых друзьях в виде Соединенных Штатов, уверен эксперт.

«Что произошло вчера, этот позор Зеленского, его потеря власти и авторитета... это еще не победа. Нас еще ждет долгий-долгий и тяжелый путь. Все должны понимать, что любой мирный процесс — это переговоры», — сказал Гагин.

Переговоры американского и украинского президентов в Вашингтоне 28 февраля закончились ссорой: лидер США упрекнул коллегу в неуважении и отсутствии благодарности и раскритиковал его за отказ от прекращения огня, заявив, что без Вашингтона у Киева «нет сильных карт».

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что участие европейских стран в переговорах по урегулированию на Украине востребовано, но они сами отказались вести диалог с РФ.

Ранее в США рассказали о провале попытки Зеленского выставить себя «крутым парнем».