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В Абхазии завершилось повторное голосование на выборах президента

В Абхазии закончился второй тур выборов президента
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Максим Блинов/РИА Новости

В Абхазии закончилось повторное голосование на президентских выборах, передает «Апсныпресс» со ссылкой на сведения Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

Согласно публикации, все избирательные участки закрылись в 20:00. После этого начался подсчет голосов.

Избирательные участки работали 1 февраля с 8:00. На территории республики их было 152, еще два находились в российских городах Москве и Черкесске. Кандидатами на пост президента в рамках второго тура стали известный в Абхазии политик Бадра Гунба и оппозиционер Адгур Ардзинба. По итогам первого тура они набрали 46,38% и 36,92% голосов соответственно.

Согласно действующему в республике законодательству, победу во втором туре выборов одержит претендент, которого поддержат большинство избирателей. При этом он должен набрать количество голосов, превышающее сумму голосов, отданных за его соперника и «против всех». Первый тур выборов состоялся 15 февраля.

Ранее Абхазия попросила у России бесплатное электричество.

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