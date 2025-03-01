Уолтц: Зеленский больше не услышит, что только Киев определяет урегулирование

Президент Украины Владимир Зеленский привык к риторике, что только Киев определяет, каким будет урегулирование конфликта на Украине, теперь это изменится. Об этом заявил советник американского лидера по нацбезопасности Майк Уолтц, передает Fox News.

«Он (Зеленский) привык слышать «сколько потребуется», получать пустые чеки, «не США, а вы будете определять, каким будет разрешение всего этого»», — отметил Уолтц.

Однако Зеленский не учел, что с приходом к власти Дональда Трампа, подход к достижению мира стал другим. Украинскому лидеру придется с этим смириться, отметил Уолтц.

Переговоры американского и украинского президентов в Вашингтоне 28 февраля закончились ссорой: лидер США упрекнул коллегу в неуважении и отсутствии благодарности и раскритиковал его за отказ от прекращения огня, заявив, что без Вашингтона у Киева «нет сильных карт».

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что участие европейских стран в переговорах по урегулированию на Украине востребовано, но они сами отказались вести диалог с РФ.

Ранее Путин назвал причину отказа Зеленского от мирных переговоров.