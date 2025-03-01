Лавров обсудил с Сийярто атаку ВСУ на «Турецкий поток»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с главой МИД Венгрии Петером Сийярто, в ходе которого они обсудили попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать инфраструктуру «Турецкого потока». Об этом сообщили в Telegram-канале российского ведомства.

«Венгерского министра интересовали оценки, связанные с попытками киевского режима осуществить теракт в отношении инфраструктуры «Турецкого потока». С.В. Лавров предоставил необходимые разъяснения», — говорится в сообщении.

Также Лавров обсудил произошедшее с главой МИД Турции Хаканом Фиданом. В ходе диалога глава российского ведомства попросил турецкого коллегу использовать имеющиеся у Анкары возможности в работе с Киевом для пресечения подобных попыток осуществления терактов в отношении объектов гражданской инфраструктуры.

Об атаке ВСУ на станцию «Турецкого потока» днем 1 марта сообщало Минобороны РФ. По данным ведомства, в операции задействовали три беспилотника. Ранее украинская армия уже пыталась ударить по станции — 11 января ее атаковали девять дронов. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее самолет ВВС США заметили над Черным морем перед атакой ВСУ на «Турецкий поток».