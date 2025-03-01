Пока Зеленский был в США, Украина опять ударила по «Турецкому потоку»

ВСУ с помощью трех беспилотников атаковали компрессорную станцию «Русская» в Краснодарском крае. В Минобороны РФ заявили, что это была попытка Киева сорвать поставки газа в европейские страны по «Турецкому потоку». Ранее украинская армия уже пыталась ударить по станции — 11 января ее атаковали девять дронов. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

В Минобороны РФ сообщили, что в ночь на 28 февраля ВСУ на фоне поездки президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон попытались атаковать с помощью беспилотников компрессорную станцию «Русская» в Краснодарском крае.

«В ходе отражения налета российскими подразделениями ПВО все три украинских БПЛА были сбиты на безопасном расстоянии от компрессорной станции», — уточнили в ведомстве.

Там также заявили, что украинские войска предприняли попытку атаки в целях остановки поставок газа в европейские страны по «Турецкому потоку», так как именно станция «Русская» является отправной точкой газопровода. По информации ТАСС, который ссылается на данные Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG), поставки по «Турецкому потоку» в ЕС в январе — феврале выросли на 26,5% — до 3,1 млрд куб. м.

В Минобороны РФ отметили, что, несмотря на атаку, компрессорная станция в настоящее время осуществляет подачу газа в трубопровод «Турецкий поток» в штатном режиме.

Не первый удар

Это уже не первая попытка украинской армии ударить по станции «Русская». Ранее ВСУ уже атаковывали станцию 11 января. По данным Минобороны, средства ПВО сбили девять беспилотников, однако обломки одного из них повредили незначительно здание и оборудование газоизмерительной станции.

«Как сообщалось, сотрудники «Газпрома» оперативно устранили последствия падения осколков и восстановили оборудование», — говорится в сообщении ведомства.

Кроме этого, 17 февраля украинские военные атаковали нефтеперекачивающую станцию (НПС) «Кропоткинская» «Каспийского трубопроводного консорциума» (КТК). По ней ударили семь беспилотников, которые были начинены взрывчаткой и металлическими поражающими элементами, в результате чего станция вышла из строя.

«Объект получил серьезные повреждения: разрушена крыша, повреждены закрытое распределительное устройство, газотурбинная установка (ГТУ), также поражены кабели и кабельная эстакада, резервуар с водой, уничтожены два трансформатора, фильтры и система пожаротушения ГТУ», — сообщили в компании «Транснефть».

Киев атаковал трубопровод КТК. Путин предложил западным акционерам завезти оборудование для ремонта Путин предложил иностранным инвесторам КТК привезти оборудование для ремонта станции в Краснодарском... 19 февраля 08:16

Позже президент РФ Владимир Путин предложил иностранным партнерам КТК посодействовать ремонту поврежденной НПС «Кропоткинская». Он призвал зарубежных акционеров поставить оборудование для восстановления объекта.

20 февраля Путин также заявил, что ВСУ не могли бы сами нанести этот удар. По его словам, атаки подобного рода невозможны без космической разведки.

«Самостоятельно украинские вооруженные силы этого сделать не в состоянии. У них нет соответствующих космических спутниковых группировок», — отметил глава государства.

Он добавил, что данные космической разведки Киев получает только от западных союзников. Поэтому, уточнил Путин, атака похожа на скоординированные с европейскими странами шаги. Однако он также заявил, что не хочет в это верить.