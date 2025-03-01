Лавров обсудил с главой МИД Турции атаку ВСУ на «Турецкий поток»

Лавров попросил Фидана повлиять на Киев после атак на «Турецкий поток»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с главой МИД Турции Хаканом Фиданом атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на компрессорную станцию «Турецкого потока». Об этом сообщили в пресс-службе российского внешнеполитического ведомства.

«Министр убедительно просил своего турецкого коллегу использовать имеющиеся у Анкары возможности в работе с Киевом для пресечения подобных, уже не в первый раз предпринимаемых киевским режимом попыток осуществления терактов в отношении объектов гражданской инфраструктуры», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, Фидан заверил российского коллегу, что Турция примет необходимые меры.

Об атаке ВСУ на компрессорную станцию «Турецкого потока» несколькими часами ранее сообщало Минобороны РФ. По данным ведомства, в операции задействовали три беспилотника. Ранее украинская армия уже пыталась ударить по станции — 11 января ее атаковали девять дронов. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее РФ заметно нарастила поставки газа в европейские страны по «Турецкому потоку».