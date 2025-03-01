Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Советник Трампа объяснил, почему он разозлился на Зеленского

Советник Уолтц: Зеленский разозлил Трампа полностью неправильным поведением
close
Elizabeth Frantz/Reuters

Советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц в интервью Fox News объяснил, почему Дональд Трамп «разозлился» на украинского коллегу Владимира Зеленского.

Чиновник заявил, что переговоры могли бы стать для Киева «позитивным моментом»: за ними бы последовали переговоры с Россией и прекращение военных действий.

«Но вместо этого, что и расстроило президента, — честно говоря, разозлило, — стало неясно, хочет ли Зеленский по-настоящему остановить бои. И он пытался оправдать все это перед всем миром», — сказал Уолтц.

Он назвал поведение украинского лидера на встрече в Белом доме «полностью неправильным» и «своего рода засадой».

«Если вы не согласны, делайте это за закрытыми дверями, а не так, это было полностью неприемлемо», — заявил Уолтц.

Он заметил, что почти вся команда Трампа пришла к выводу, что продолжения переговоров после такого «оскорбления» со стороны Зеленского быть не может.

Переговоры американского и украинского президентов в Вашингтоне 28 февраля закончились ссорой: лидер США упрекнул коллегу в неуважении и отсутствии благодарности и раскритиковал его за отказ от прекращения огня, заявив, что без Вашингтона у Киева «нет сильных карт». После ссоры Зеленского попросили покинуть Белый дом, отменив пресс-конференцию и подписание сделки по редкоземельным металлам. 1 марта президент Финляндии Александер Стубб заявил, что президент РФ Владимир Путин оказался единственным победителем переговоров Трампа и Зеленского.

Ранее обозреватель «Газеты.Ru» Виталий Рюмшин объяснил, к чему приведет ссора Трампа и Зеленского.

Все новости на тему:
Ссора Трампа и Зеленского
Все новости на тему:
Второй срок Трампа
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами