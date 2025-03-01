Советник Трампа объяснил, почему он разозлился на Зеленского

Советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц в интервью Fox News объяснил, почему Дональд Трамп «разозлился» на украинского коллегу Владимира Зеленского.

Чиновник заявил, что переговоры могли бы стать для Киева «позитивным моментом»: за ними бы последовали переговоры с Россией и прекращение военных действий.

«Но вместо этого, что и расстроило президента, — честно говоря, разозлило, — стало неясно, хочет ли Зеленский по-настоящему остановить бои. И он пытался оправдать все это перед всем миром», — сказал Уолтц.

Он назвал поведение украинского лидера на встрече в Белом доме «полностью неправильным» и «своего рода засадой».

«Если вы не согласны, делайте это за закрытыми дверями, а не так, это было полностью неприемлемо», — заявил Уолтц.

Он заметил, что почти вся команда Трампа пришла к выводу, что продолжения переговоров после такого «оскорбления» со стороны Зеленского быть не может.

Переговоры американского и украинского президентов в Вашингтоне 28 февраля закончились ссорой: лидер США упрекнул коллегу в неуважении и отсутствии благодарности и раскритиковал его за отказ от прекращения огня, заявив, что без Вашингтона у Киева «нет сильных карт». После ссоры Зеленского попросили покинуть Белый дом, отменив пресс-конференцию и подписание сделки по редкоземельным металлам. 1 марта президент Финляндии Александер Стубб заявил, что президент РФ Владимир Путин оказался единственным победителем переговоров Трампа и Зеленского.

Ранее обозреватель «Газеты.Ru» Виталий Рюмшин объяснил, к чему приведет ссора Трампа и Зеленского.