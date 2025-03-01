Глава МИД ФРГ после скандала в Вашингтоне призвала ЕС к немедленным действиям

Бербок после скандала в Белом доме призвала европейцев отстаивать свои интересы

После скандала на переговорах с участием делегации Украины в Вашингтоне министр иностранных дел Германии Анналена Бербок опубликовала заявление, в котором призвала европейцев к незамедлительной и быстрой реакции.

Дипломат выразила поддержку Украине и призвала не менять местами преступника и жертву, что, по ее мнению, приведет к концу международного права. Бербок считает, что страны Европы должны отстаивать собственные интересы и свою безопасность.

Согласно ее заявлению, сосредоточиться нужно на шести элементах:

немедленно увеличить поддержку Киеву;

принять решения по поводу комплексного европейского финансового пакета для Украины на встрече Евросовета на следующей неделе;

Германия, Франция, Британия и Польша должны предпринимать совместные шаги по поводу расширения украинской противовоздушной обороны и поставок дальнобойных систем вооружения для обороны;

договориться о масштабных инвестициях в общий европейский оборонный потенциал для противостояния РФ;

провести фундаментальную реформу долгового тормоза в Германии (правила, которое запрещает тратить из бюджета больше средств, чем в него поступает) ;

продолжать действовать осмотрительно и с холодной головой.

«Учитывая все это, нам нельзя терять ни минуты. Мы должны действовать быстро сейчас — на европейском и национальном уровне. Мы не можем ждать, пока будет сформировано новое федеральное правительство, поскольку ситуация серьезная», — подчеркнула глава МИД.

Она добавила, что Германия должна взять на себя инициативу на этом историческом этапе.

Переговоры американского и украинского президентов в Вашингтоне 28 февраля закончились ссорой: лидер США упрекнул коллегу в неуважении и отсутствии благодарности и раскритиковал его за отказ от прекращения огня, заявив, что без Вашингтона у Киева «нет сильных карт». После ссоры Зеленского попросили покинуть Белый дом, отменив пресс-конференцию и подписание сделки по редкоземельным металлам.

Ранее сообщалось, чем обернется для ВСУ скандал в Вашингтоне.