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Страны Балтии не позвали на саммит по Украине в Лондоне

SkyNews: Литву, Латвию и Эстонию не позвали на саммит по Украине в Лондоне
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Александр Кряжев/РИА Новости

Исключение стран Балтии из списка участников саммита по Украине, запланированного на 2 марта в Великобритании, вызвало резкое недовольство в Риге, Вильнюсе и Таллине. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на анонимный источник в европейских дипломатических кругах.

Собеседник издания отметил, что данное решение может быть воспринято Москвой как свидетельство подчиненности стран Балтии интересам США, Великобритании и Франции.

Источник выразил опасение, что такая трактовка событий может негативно повлиять на восприятие ситуации как внутри, так и за пределами стран Балтии.

Сегодня самолет президента Украины Владимира Зеленского вылетел из Соединенных Штатов и отправился в Лондон.

До этого российский президент Владимир Путин отметил, что Зеленский уклоняется от переговоров с Россией, потому что их начало неминуемо приведет к необходимости отмены военного положения в стране. Вслед за этим последует необходимость проведения президентских выборов на Украине.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Турции Фидан возглавит турецкую делегацию на лондонской встрече по Украине.

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