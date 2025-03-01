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Фидан приедет в Лондон на переговоры по Украине

ТАСС: глава МИД Турции Фидан примет участие в переговорах по Украине в Лондоне
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Dilara Senkaya/Reuters

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан возглавит турецкую делегацию на лондонской встрече по Украине 2 марта. Об этом сообщил ТАСС источник в турецком МИД.

По данным агентства, Фидан подтвердит готовность Анкары выступить посредником в переговорах между Россией и Украиной. В ходе встречи он подчеркнет приверженность Турции достижению справедливого и устойчивого мира путем прекращения российско-украинского конфликта, отметив опыт успешных прямых переговоров, проведенных Турцией в марте 2022 года.

Фидан также планирует акцентировать важность совместной работы всех сторон для обеспечения безопасности, экономического процветания и стабильности в регионе в преддверии новых раундов переговоров.

До этого планы проведения встречи европейских лидеров для обсуждения украинского кризиса подтвердил премьер-министр Великобритании Кир Стармер 25 февраля.

Сегодня самолет президента Украины Владимира Зеленского вылетел из Соединенных Штатов и находится на пути в Лондон.

Ранее Небензя назвал страны ЕС и Британию недоговороспособными.

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