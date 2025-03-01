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В Совфеде заявили об отторжении Европой Трампа

Пушков: Евросоюз окончательно превратился в политического противника Трампа
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Pavel Kashaev/Global Look Press

Евросоюз окончательно превратился в политического противника президента США Дональда Трампа. Об этом заявил сенатор Совфеда Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

«Евросоюз окончательно превратился в политического противника Трампа. В Брюсселе уже заявили, что «свободному миру нужен новый лидер». О неприятии Трампа говорят и настроения, и действия», — написал он.

Встав на сторону президента Украины Владимира Зеленского, устроившего скандал в Белом доме, ЕС вряд ли сможет оказывать влияние на администрацию США, уверен Пушков.

Накануне встреча в Вашингтоне между украинским и американским лидерами переросла в резкую перепалку, после которой, Трамп прервал диалог, мотивируя это неуважительным поведением Зеленского. Планировавшееся подписание соглашения о редкоземельных металлах было отменено.

После этого сенатор США от Демократической партии Элизабет Уоррен заявила, что президент США бросил Украину на «растерзание волкам», сделав одолжение Путину.

Ранее политолог назвал причину перепалки между Трампом и Зеленским.

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