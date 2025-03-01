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Страны Балтии пришли в шок после случившегося в Белом доме

Onet: страны Балтии пребывают в шоке после перепалки Трампа и Зеленского
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Nathan Howard/Reuters

Страны Балтии пребывают в шоке из-за возможной разморозки отношений между США и Россией, возникшей после инцидента между президентом Украины Владимиром Зеленским и его американским коллегой Дональдом Трампом в ходе встречи в Овальном кабинете. Об этом сообщил высокопоставленный источник в правительстве Польши порталу Onet.

По словам собеседника, в балтийском регионе существует страх перед восстановлением прежнего положения дел между Россией и НАТО, что может повлиять на планы Литвы, Латвии и Эстонии относительно вступления в альянс. Основной акт Россия — НАТО, подписанный в 1997 году, выступает как согласие России на расширение НАТО, но с определенными оговорками. Эти три страны стали частью Североатлантического договора в 2004 году.

«Прибалтийские государства в шоке», — отметил он.

Переговоры американского и украинского президентов в Вашингтоне 28 февраля закончились ссорой: лидер США упрекнул коллегу в неуважении и отсутствии благодарности и раскритиковал его за отказ от прекращения огня, заявив, что без Вашингтона у Киева «нет сильных карт».

После этого сенатор США от Демократической партии Элизабет Уоррен заявила, что президент США бросил Украину на «растерзание волкам», сделав одолжение Путину.

Ранее Захарова сравнила Зеленского с героем известной сказки.

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Ссора Трампа и Зеленского
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