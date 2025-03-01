Маск одним словом описал поведение Зеленского на переговорах в США

Глава департамента эффективности государственного управления (DOGE) США, миллиардер Илон Маск на своей странице в X высказался по поводу поведения украинского президента Владимира Зеленского на переговорах в Вашингтоне.

После того как портал The Babylon Bee разместил пост о том, что политик пробует новую стратегию — оскорблять людей, у которых он выпрашивает деньги, — Маск написал: «Нереально».

Переговоры американского и украинского президентов в Вашингтоне 28 февраля закончились ссорой: лидер США упрекнул коллегу в неуважении и отсутствии благодарности и раскритиковал его за отказ от прекращения огня, заявив, что без Вашингтона у Киева «нет сильных карт». После ссоры Зеленского попросили покинуть Белый дом, отменив пресс-конференцию и подписание сделки по редкоземельным металлам. Позднее в интервью Fox News президент Украины рассказал о конфликте с американским коллегой, перспективах соглашения по редкоземельным ископаемым, поддержке США и своем отношении к переговорам с Россией. Он подчеркнул, что Украина стремится к миру, но только на надежных условиях.

Ранее сообщалось, чем обернется для ВСУ скандал в Вашингтоне.