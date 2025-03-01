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Кнайсль прокомментировала положение дел в Европе

Кнайсль американской пословицей охарактеризовала положение дел в Европе
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Vadim Ghirda/AP

Экс-министр иностранных дел Австрии, руководитель центра G.O.R.K.I. СПбГУ Карин Кнайсль прокомментировала положение дел в Европе с помощью американской пословицы.

«Есть американская поговорка: что хорошо для Кентукки, то хорошо и для мира. Она означает, что внутренняя политика всегда первична», — поделилась экс-министр.

Она добавила, что людей чаще интересует их покупательная способность, налоговая нагрузка, безопасность, а «внешнеполитические темы зачастую очень трудно донести до общества».

В качестве примера она вспомнила одну из своих первых дипломатических инициатив, которая заключалась в попытке нормализовать отношения между Австрией и Турцией.

До этого Кнайсль говорила, что перед встречей президентов России и США следует провести большую дипломатическую работу.

По ее словам, жестом доверия с обеих сторон стало бы увеличение дипломатического персонала и возобновление технических контактов в ряде областей.

Ранее Кнайсль заявила, что Европа перестала быть важным рынком природного газа.

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