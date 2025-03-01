В Китае прокомментировали скандал в Белом доме

Произошедшая в Белом доме ссора между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским выявила глубокие расхождения между двумя странами в отношении урегулирования продолжающегося украинского кризиса. Об этом со ссылкой на китайских экспертов пишет пекинская Global Times.

Профессор Китайского университета иностранных дел Ли Хайдун отметил, что публичная перепалка между двумя лидерами стала редкостью в новой истории международных отношений. По его мнению, Вашингтон пытается заставить Киев принять резолюцию, навязанную администрацией Трампа, тем самым выполняя цель американского президента по скорейшему урегулированию конфликта.

Аналитик Центра учебной подготовки «Китай — Шанхайская организация сотрудничества» в свою очередь отметил, что будет ли подписано между Вашингтоном и Киевом соглашение по редкоземельным элементам или нет, это не окажет значительного влияния на продвижение переговоров между Россией и США.

Президенты США и Украины публично повздорили перед встречей в Вашингтоне. Ожидалось, что главы государств заключат сделку по редкоземельным металлам. Однако во время брифинга американский лидер упрекнул украинского коллегу в неуважении к США, заявил, что Украина находится «в большой беде» и без американской военной техники конфликт закончился бы за две недели.

До этого российский президент Владимир Путин отмечал, что Зеленский уклоняется от переговоров с Россией, потому что их начало неминуемо приведет к необходимости отмены военного положения в стране. Вслед за этим последует необходимость проведения президентских выборов на Украине. При этом, подчеркнул Путин, шансы победить на выборах у Зеленского равны нулю.

Ранее Зеленский покинул США после переговоров с Трампом и направился в Лондон.