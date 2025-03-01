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Бывший представитель Госдепа по Украине резко раскритиковал Зеленского

Экс-представитель Госдепа по Украине заявил, что Зеленский провалил переговоры
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Nina Liashonok/Global Look Press

Бывший специальный представитель Государственного департамента США по Украине Курт Волкер заявил, что президент Украины Владимир Зеленский провалил переговоры в Овальном кабинете. С таким заявлением он выступил в интервью для Bloomberg Television.

«Задачей было как можно быстрее пресечь это [перепалку] и перейти к сути дела», — подчеркнул он.

По его словам, встреча в Вашингтоне стала для украинского лидера «настоящей упущенной возможностью», в то время как Зеленский полностью провалил стоящие перед ним задачи.

Волкер занимал пост спецпредставителя Госдепа по Украине с 2017 по 2019 год, то есть в период работы первой администрации президента США Дональда Трампа. На этом посту он неоднократно высказывался за введение санкций против России и осуждал воссоединение Крыма с РФ. В 2019 году он подал в отставку из-за скандала, связанного с обвинением Трампа в давлении на Зеленского с целью получить компромат на Джо Байдена и его сына Хантера.

До этого президент РФ Владимир Путин заявил, что Зеленский отказывается от переговоров, чтобы не проводить выборы.

24 февраля Путин заявил, что Россия ничего не имеет против сохранения государственности Украины. При этом он подчеркнул, что территория республики не должна использоваться как «враждебный плацдарм».

Ранее спецпосланник Келлог выразил уверенность в скором окончании конфликта на Украине.

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