NYP: Ермак настоял на подписании договора США и Украины по ресурсам в Белом доме

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак настоял на том, чтобы церемония подписания договора с США по редкоземельным металлам состоялась в Белом доме. Об этом пишет газета The New York Post (NYP).

В материале отмечается, что 20 февраля советник американского лидера Кит Келлог посетил Киев с официальным визитом. По информации издания, тогда он призывал украинского президента Владимира Зеленского не откладывать и заключить сделку по ресурсам.

«Однако глава офиса Зеленского настоял на подписании [документа] в <...> Овальном кабинете [Белого дома]», — говорится в публикации.

Как выяснили журналисты, Ермак добивался того, чтобы украинский лидер подписал договор непосредственно с президентом США.

В результате 28 февраля главы двух государств провели встречу в Белом доме, по итогам которой они должны были заключить сделку по редкоземельным металлам. Но в ходе беседы Зеленский и американский лидер вступили в словесную перепалку, и подписание договора было отменено. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

27 февраля президент РФ Владимир Путин заявил, что руководство страны никогда не отказывалось от мирного урегулирования конфликта на Украине. При этом, по его словам, соответствующие переговоры должны привести к созданию такой системы, которая смогла бы обеспечить баланс и взаимный учет интересов.

Ранее российский лидер выразил уверенность, что США начали получать объективную информацию по Украине.