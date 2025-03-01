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Трампу вернули засекреченные документы, изъятые ФБР в 2022 году

Newsweek: ФБР вернуло Трампу секретные документы, изъятые в 2022 году
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Ben Curtis/AP

Федеральное бюро расследований (ФБР) вернуло президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу засекреченные документы, изъятые у него в 2022 году в ходе обысков в его поместье Мар-а-Лаго. Об этом сообщает американский журнал Newsweek.

«Трамп отпраздновал в пятницу возвращение ФБР коробок с засекреченными документами», — говорится в сообщении.

По словам директора по коммуникациям Белого дома Стивена Чунга, личные данные американского лидера были изъяты «во время противоправных и незаконных рейдов». Он добавил, что на данный момент все коробки с документами собирают и грузят на «борт номер один».

В августе 2022 года в поместье политика во Флориде прошли обыски по делу о незаконном хранении конфиденциальных материалов после ухода Трампа с должности президента. Согласно судебным протоколам, в ходе них агенты ФБР изъяли около 100 секретных документов, а также одежду, подарки и несекретные документы.

До этого президент России Владимир Путин заявлял, что его отношения с Трампом всегда носили деловой и прагматичный характер. Глава государства согласился с Трампом, отметив, что если бы тот вновь был избран президентом США в 2020 году, то можно было бы предотвратить кризис на Украине.

Ранее Трампа приговорили к «безусловному освобождению» по делу о порноактрисе.

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