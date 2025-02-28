Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Турции призвали Рабочую партию Курдистана сложить оружие

Правящая партия Турции: РПК, ее ответвления в Ираке, Сирии должны сложить оружие
close
Khalil Ashawi/Reuters

Все группировки, которые имеют связь с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана (РПК), в том числе в Ираке и Сирии, должны сложить оружие. Об этом заявил официальный представитель правящей Партии справедливости и развития Омер Челик, передает ТАСС.

Он отметил, что в настоящее время часто звучат слова «об исключениях в контексте призыва Турции к террористам разоружиться», таким образом создается попытка представить это как вопрос, касающийся только организации в Ираке, указал Челик.

«Нет, когда мы говорим «террористическая организация», мы имеем в виду, что необходимо ликвидировать ее полностью, включая все ее элементы в Ираке и Сирии, независимо от названия. То есть как бы они не назывались <...>, все элементы этой террористической организации должны сложить оружие», — заявил представитель правящей в Турции партии.

Челик подчеркнул, что «никаких торгов или переговоров с террористами не будет».

Накануне отбывающий пожизненное заключение лидер РПК Абдуллах Оджалан призвал членов организации сложить оружие и прекратить вооруженное противостояние с Турцией. Он отметил, что современная партия, которая не прекратила свое существование насильственно, может сделать это добровольно.

В январе сообщалось, что сирийская правительственная армия совместно с ВС Турции может провести крупномасштабную военную операцию против членов Рабочей партии Курдистана. Такие действия будут сделаны в случае, если курды не сложат оружие и продолжат настаивать на другой администрации в Сирии. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в администрации Эрдогана прокомментировали призыв к роспуску РПК.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами