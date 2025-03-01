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Вице-спикер Совфеда прокомментировал визит Зеленского в США

Косачев: раунд переговоров Зеленским проигран, к следующему придется ползти на коленях
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Алексей Филиппов/РИА Новости

Вице-спикер Совфеда Константин Косачев написал в своем Telegram-канале, что президент Украины Владимир Зеленский с треском проиграл раунд переговоров в США, к следующему ему придется ползти на коленях.

По словам политика, Зеленский врет в течение нескольких лет и продолжил врать в Овальном кабинете.

«В Овальном кабинете Зеленский продолжал врать — и про силу Украины, и про благодарность Америке, и про готовность к миру. Не прокатило. К реальной действительности, к разговору по честному и по существу он оказался совершенно не готов», — поделился Косачев.

До этого российский президент Владимир Путин отмечал, что Зеленский уклоняется от переговоров с Россией, потому что их начало неминуемо приведет к необходимости отмены военного положения в стране. Вслед за этим последует необходимость проведения президентских выборов на Украине.

При этом, подчеркнул Путин, шансы победить на выборах у Зеленского равны нулю.

Ранее Путин заявил, что РФ не отказывалась от мирного решения на Украине.

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