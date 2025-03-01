Рубио призвал Зеленского извиниться за перепалку с Трампом

Украинский лидер Владимир Зеленский должен принести извинения за перепалку с президентом США Дональдом Трампом. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио в интервью CNN.

Зеленскому следует «извиниться за то, что он превратил это дело в то фиаско, которым оно для него стало», отметил Рубио.

Накануне в Вашингтоне произошла перепалка Зеленского с Трампом. Центральной темой ссоры стали перспективы мирного разрешения конфликта на Украине. Глава Белого дома обвинил президента Украины в безответственном подходе, заявив, что его действия подвергают риску жизни миллионов людей, а также угрожают эскалацией до уровня третьей мировой войны.

Украинский политик категорически отверг возможность дипломатического урегулирования конфликта с Россией, ссылаясь на якобы неэффективность прошлых попыток, включая различные договоренности и энергетические соглашения.

До этого российский президент Владимир Путин отмечал, что Зеленский уклоняется от переговоров с Россией, потому что их начало неминуемо приведет к необходимости отмены военного положения в стране. Вслед за этим последует необходимость проведения президентских выборов на Украине. При этом, подчеркнул Путин, шансы победить на выборах у Зеленского равны нулю.

Ранее Путин назвал причину отказа Зеленского от мирных переговоров.