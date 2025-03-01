Трамп посчитал преждевременным говорить о гарантиях безопасности Украине

Президент США Дональд Трамп считает несвоевременным вести разговоры о гарантиях безопасности Украине до заключения соглашения о мире. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио в интервью CNN после ссоры украинского лидера Владимира Зеленского с Трампом.

Рубио привел слова главы Белого дома, который заявил о том, что сначала намерен «добиться мирной сделки», а уже потом «говорить о гарантиях безопасности».

«Это не значит, что [гарантии безопасности] не могут возникнуть как элемент переговоров, но для начала нужна договоренность», — подчеркнул госсекретарь.

Накануне в Вашингтоне произошла перепалка Зеленского с Трампом. Центральной темой ссоры стали перспективы мирного разрешения конфликта на Украине. Глава Белого дома обвинил президента Украины в безответственном подходе, заявив, что его действия подвергают риску жизни миллионов людей, а также угрожают эскалацией до уровня третьей мировой войны.

Украинский политик категорически отверг возможность дипломатического урегулирования конфликта с Россией, ссылаясь на якобы неэффективность прошлых попыток, включая различные договоренности и энергетические соглашения.

До этого российский президент Владимир Путин отмечал, что Зеленский уклоняется от переговоров с Россией, потому что их начало неминуемо приведет к необходимости отмены военного положения в стране. Вслед за этим последует необходимость проведения президентских выборов на Украине. При этом, подчеркнул Путин, шансы победить на выборах у Зеленского равны нулю.

Ранее Путин назвал причину отказа Зеленского от мирных переговоров.