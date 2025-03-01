Премьер Италии призвала срочно провести саммит США и ЕС по Украине

Необходимо организовать срочный саммит с участием США и Евросоюза для обсуждения ситуации вокруг Украины. Об этом говорится в заявлении премьер-министра Италии Джорджи Мелони, опубликованном на сайте правительства после перепалки украинского лидера Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом.

«Необходимо провести срочный саммит между Соединенными Штатами, европейскими государствами и союзниками, чтобы откровенно поговорить о том, как мы намерены решать сегодняшние основные проблемы, начиная с Украины, которую мы вместе защищали все эти годы, а также о вызовах, которые нам придется решать в будущем», — отметила Мелони.

Политик подчеркнула, что Италия направит это предложение своим партнерам в ближайшее время.

Накануне в Вашингтоне прошла встреча Зеленского с Трампом, в ходе которой произошла перепалка двух лидеров. Центральной темой ссоры стали перспективы мирного разрешения конфликта на Украине. Глава Белого дома обвинил президента Украины в безответственном подходе, заявив, что его действия подвергают риску жизни миллионов людей, а также угрожают эскалацией до уровня третьей мировой войны.

Украинский политик категорически отверг возможность дипломатического урегулирования конфликта с Россией, ссылаясь на якобы неэффективность прошлых попыток, включая различные договоренности и энергетические соглашения.

До этого российский президент Владимир Путин отмечал, что Зеленский уклоняется от переговоров с Россией, потому что их начало неминуемо приведет к необходимости отмены военного положения в стране. Вслед за этим последует необходимость проведения президентских выборов на Украине. При этом, подчеркнул Путин, шансы победить на выборах у Зеленского равны нулю.

Ранее Путин рассказал, почему Украина отказалась от стамбульских соглашений.